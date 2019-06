Sattelzug stößt gegen Transporter

Schwei Ungeplante Wartezeit mussten Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 437 in Schweierfeld in Kauf nehmen. Dort war um 8.30 Uhr ein Sattelzug auf einen Transporter aufgefahren, der verkehrsbedingt halten musste, wie die Polizei mitteilt. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Varel unterwegs. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, aber es entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Fahrzeugteile lagen auf der Fahrbahn verstreut. Erst ab 8.59 Uhr rollte der Verkehr wieder ohne Verzögerungen.