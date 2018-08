Schwei Der Sozialverband Schwei bietet im September zwei kostenlose öffentliche Vorträge an. Am Mittwoch, 5. September, informieren die Johanniter über den Schlaganfall, am Dienstag, 18. September, spricht der Heilpraktiker Jürgen Wiese zum Thema „Demenz kommt aus dem Darm“. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr der Schweier Krug. Anmeldungen an: Alida Aldag, Telefon 04737/1015, Hela Ehlers, Telefon 04737/271, Lore Böseleger, 04734/10 98 72, und Waltraud Blankenforth, Telefon 04454/96 88 441.

