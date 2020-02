Schulstraße: Autos selten zu schnell

Schwei Auf der Schulstraße in Schwei wird nicht gerast. Das hat eine Überwachung der Verkehrswacht Wesermarsch mit dem Display ergeben. Vom 4. bis zum 11. Februar stand es in der Tempo-30-Zone und erfasste 2855 Fahrzeuge. Jeweils knapp 24 Prozent hatten zwischen 21 und 25 sowie zwischen 26 und 30 Stundenkilometer drauf, 36,5 Prozent waren langsamer, nur gut 16 Prozent schneller. Am eiligsten hatte es ein Verkehrsteilnehmer, der mit Tempo 54 auf der schadhaften Straße unterwegs war.