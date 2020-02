Schwei sammelt für das Osterfeuer

Schwei Dorfjugend und Bürgerverein sammeln in Schwei Sträucher für das Osterfeuer. Am Sonnabend, 21., und am Sonnabend, 28. März, machen sie sich auf den Weg. Anmeldungen für größere Mengen nimmt Sabine Minnemann unter Telefon 0174/188 21 57 an. Nicht angenommen werden Bauholz, Möbelreste, behandelte Hölzer sowie Wurzeln von Sträuchern und Bäumen. Wegen der gesetzlichen Auflagen wird nicht außerhalb des Dorfes gesammelt.