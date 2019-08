Schweier Frauen wieder „on Tour“

Schwei Die „Frauen on Tour“ des Schweier Bürgervereins machen sich wieder auf den Weg. Am Sonnabend, 11. Januar, wollen sie das Packhaus-Theater in Bremen besuchen, wo das Stück „Schwiegeralarm – Urlaub mit den Schwiegereltern“ gespielt wird. Der Bus fährt um 15.30 Uhr am Parkplatz Bahnhofstraße ab, teilt Nicole Schwerweit mit, die unter Telefon 0173/724 26 85 bis zum 18. September Anmeldungen annimmt. Die Kosten pro Person betragen 40 Euro. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt; nur Mitglieder des Schweier Bürgervereins dürfen mitfahren.