Turnerbund wählt

Schwei Der Butjadinger Turnerbund (BTB) trifft sich am Sonnabend, 20. Januar, zu seiner Jahreshauptversammlung. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Gasthaus Schweier Krug, wo der Vorstand neu gewählt werden soll. Außerdem werden die Veranstaltungen im Jahr 2018 abgestimmt. Der Butjadinger Turnerbund ist ein traditionsreicher Zusammenschluss von Turn- und Sportvereinen in der nördlichen Wesermarsch. Deshalb gehören auch in dieser Jahreshauptversammlung die kurzen Berichte über besondere Vorkommnisse in den Vereinen zur Tagesordnung.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir