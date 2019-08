„Tu‘s für dich“ bespricht sich

Schwei Die Gesundheitssportgruppe „Tu‘s für dich“ des TuS Schwei trifft sich an diesem Freitag, 23. August, zu einer Besprechung. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr die Turnhalle. Daran schließt sich um 8.45 Uhr die Fitnessstunde an. Die Sportabzeichen-Werte für Leichtathletik, Turnen und Langstrecke werden schon an diesem Donnerstag ab 19 Uhr an der Turnhalle abgenommen.