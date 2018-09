Schwei Der TuS Schwei bietet an diesem Donnerstag, 6. September, ab 17 Uhr die letzte Abnahme der Bedingungen für das Sportabzeichen in dieser Saison an. Geprüft wird in Leichtathletik, Hochsprung, Seilspringen sowie Sprint und Langstrecke mit dem Fahrrad.

• Der Gesundheitssport Tu‘s für dich startet ab sofort freitags immer eine halbe Stunde später – nämlich um 9.15 Uhr in der Turnhalle. Dabei sind neue Interessierte willkommen, teilt Jasmin Brunken mit.