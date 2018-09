Seefeld Der Landvolkverein Seefeld feiert am Freitag, 5. Oktober, sein Erntefest. Los geht‘s um 19 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst in der Kirche, ab 20 Uhr folgt ein Ball mit Schnitzelbuffet und Tombola im Gasthaus Seefelder Schaart. Anmeldungen nimmt die Gaststätte bis einschließlich Sonntag, 30. September, unter Telefon 04734/301 an.

