Seefeld „Manchmal ist es kunterbunt“ heißt die aktuelle Ausstellung mit Bildern von Ursel Koop in der Seefelder Mühle. Am Sonntag, 30. September, geht sie mit der Finissage zu Ende. Ab 13.15 Uhr und ab 16.15 Uhr, jeweils nach dem „Mühlengeflüster“, bietet die Künstlerin eine Führung durch ihre Ausstellung an.

