Seefeld Die Seefelder Mühle bietet ein Seminar mit dem Titel „Szenische Porträtfotografie mit historischen Figuren und Naturfotos“ an. Termin ist am Freitag, 22. Juni, von 14.30 bis 18 Uhr. Die Fotografin Beatrix Schulte weist in die Grundlagen der Porträtfotografie ein, wobei die historischen Mühlenführer Modell stehen. Der Kursus kostet 45 Euro; Anmeldungen unter Telefon 04734/1236 oder unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.

