Blutspende bei der Feuerwehr

Seefeld Die Freiwillige Feuerwehr Seefeld bittet an diesem Dienstag, 26. November, zur Blutspende. Alle Spender sind von 16 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus willkommen, teilt die Feuerwehrfrau Anna Lena Albertzard mit. Der Termin findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz statt; nach der Spende gibt es Grünkohl. Die Feuerwehr erinnert an die Pflicht jedes Spenders, sich anhand eines Personalausweises oder Führerscheins auszuweisen.