Checker Tobi reist um die Welt

Seefeld Nach der Sommerpause gibt es an diesem Freitag, 13. September, wieder einen Kinotag in der Seefelder Mühle. Im Mittelpunkt des Kinderfilms ab 16 Uhr steht Checker Tobi (Tobias Krell). Der Moderator, der in Presenter-Reportagen beim Kinderkanal (Kika) komplexe Themen für Sechs- bis Zehnjährige aufbereitet, reist um die Welt. Der Erwachsenenfilm ab 20 Uhr spielt in den Südstaaten der USA zur Zeit der Rassentrennung. Ein Pianist und sein italoamerikanischer Fahrer, die eine besondere Freundschaft verbindet, begegnen bei einer Konzerttournee Rassismus und Gefahr.