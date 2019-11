Christa Böning: 40. Blutspende

Seefeld Insgesamt 92 Blutspender sind am Dienstagnachmittag ins Feuerwehrhaus Seefeld gekommen. Ortsbrandmeister Stephan Hennings freute sich besonders über 7 Erstspender. Für die 40. Blutspende zeichnete er Christa Böning mit einem Geschenk aus. Nach der Spende gab es für jeden Teilnehmer Grünkohl, den die Partnerinnen der Feuerwehrmänner und viele freiwillige Helferinnen aus dem Dorf zubereitet hatten. Für die nächste Blutspende – wieder in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz – am 10. März 2020 hofft die Feuerwehr auf weiter steigende Beteiligung, sagt die Pressewartin Anna Lena Albertzard.