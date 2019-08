Country, Folk und Chanson

Seefeld Michael Mendelsohn hat sie auch diesmal wieder organisiert: die Seefelder Mühlenbühne. Termin ist wie immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr – also an diesem Donnerstag, 8. August.

Zunächst stellt sich Gerhard Snitjer mit Gesang und Gitarre vor. Zu seinem Repertoire gehören Songs von Don McLean, Leonhard Cohen, Georges Moustaki, Simon & Garfunkel und auch von Reinhard Mey.

Den Schlusspunkt setzen Antje & Gerd aus Bremen. Die Gitarristin und der Ukulele-Spieler bringen zweistimmig bekannte Lieder, aber auch Eigenkompositionen dar.

Zwischendurch bieten Michael Emser und Maike Harbers mit Gesang und Gitarren einen Vorgeschmack auf das Seafield Country Open Air, bei dem sie am Freitag, 16. August, einen Querschnitt aus mehreren Country-Stilen bieten wollen. Der Eintritt zu Mühlenbühne ist frei, aber nach den Auftritten wird ein Hut herumgereicht.