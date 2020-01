Das Seefeld: 2. Vortrag im Herbst

Seefeld Mit 70 Zuhörern war der Vortrag über die Eindeichung des Seefelds am Sonntagabend im Café der Seefelder Mühle ausgebucht. Viele Interessierte mussten mit einem Platz auf der Warteliste vorlieb nehmen, der aber nicht zog. Deshalb will das ländliche Kulturzentrum den reich bebilderten Vortrag von André Peschke ein zweites Mal anbieten: an einem noch festzulegenden Abend im Herbst.

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich die Masterarbeit von André Peschke ausdrücken lassen – für 25 Euro pro Exemplar gegen Vorkasse. Das Mühlenbüro nimmt die Bestellungen an und das Geld entgegen.

André Peschke hat an der Universität Oldenburg Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert und war studienbegleitend in der archäologischen Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege tätig.

Dabei forschte er zu Thema Seefeld und las dabei 400 Jahre alte Akten; außerdem nutzte er aktuelle Vermessungsdaten des Systems Lidar (Light Detection and Ranging). Sie werden erhoben, indem Flugzeuge eine Landschaft überfliegen und den Boden samt Untergrund mit Laserstrahlen vermessen. Dabei lassen sich auch alte Flussbetten wie das des Lockfleth finden.