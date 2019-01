Seefeld „Um die Welt in 13 Monaten“: Unter diesem Titel berichten Gesche Gloystein und ihr Freund Dennis Springer beim Landfrauenverein Seefeld von ihrer Weltreise. Die öffentliche Veranstaltung findet an diesem Mittwoch, 16. Januar, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Seefeld an der Hauptstraße 41 statt. Gesche Gloystein hat diese 13-monatige Tour zusammen mit ihrem Freund unternommen, bevor sie im Februar 2017 Geschäftsführerin der Seefelder Mühle wurde und nachdem sie als Dramaturgin beim Oldenburgischen Staatstheater ausgeschieden war. Besonders beeindruckt waren beide von Asien und der Inselwelt Hawaiis.

