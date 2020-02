Gemeinschaft nimmt auch Einzelne auf

Seefeld Die Vereinsgemeinschaft Seefeld will sich umstrukturieren. Das teilt der frühere Ortsbrandmeister Jürgen Böning mit, der von den Vereinsvorständen als Dorfsprecher auserkoren worden ist. Geplant ist unter anderem, dass nicht nur Vereine dieser Gemeinschaft beitreten können, sondern auch einzelne Menschen. Deshalb soll die Organisation in Vereins- und Dorfgemeinschaft Seefeld umbenannt werden. Vonstatten gehen soll das alles bei einer Zusammenkunft am Montag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus an der Hauptstraße 41. Zu dieser Versammlung sind ausdrücklich auch Bürger willkommen, die nicht einem der Mitgliedsvereine der Gemeinschaft angehören – etwa Neubürger.