Gerätehaus: „Desolater Zustand“

Seefeld Wie es am Feuerwehrhaus Seefeld weitergeht, bleibt ungewiss. Das alte Spritzenhaus ist abgerissen, und das jetzige Feuerwehrhaus sei in einem desolaten Zustand, sagte Gemeindebrandmeister Robert König in seinem Jahresbericht im Feuerwehrausschuss des Rates. Einige Utensilien aus beiden Häusern lagern in Containern am Feuerwehrhaus, andere bei den Feuerwehrleuten zu Hause.

Robert König fragte, wie weit die Planungen für einen Anbau, Umbau oder gar einen Neubau seien. Eine Architektin habe einen Entwurf für einen Anbau erstellt.

Der Seefelder Ortsbrandmeister Stephan Hennings kritisierte die Arbeit des Ingenieurbüros, in dem die Architektin beschäftigt ist. Es sei ein Planungsfehler unterlaufen, und inzwischen antworte das Büro nicht mehr auf seine E-Mails.

„Das sehe ich nicht ein, denn die Gemeinde zahlt Geld für die Leistung des Büros“, sagte Hennings. Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) wollte nur im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu der Angelegenheit Stellung nehmen.