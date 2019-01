Gut gestärkt ins neue Jahr

Seefeld Gut gestärkt ist der HSV-Fanclub Sudden Death jetzt ins neuen Jahr gestartet: mit dem alljährlichen Frühstücksbuffet im Seefelder Schaart. Der Vorstand war mit der Resonanz sehr zufrieden, denn 74 Mitglieder nahmen teil. Bei dem Treffen wurden auch schon die nächsten Termine bekanntgegeben: Die Jahreshauptversammlung findet statt am Dienstag, 19. Februar, im Bier-Café Hülsmann und die nächste Fahrt zu einem Auswärtsspiel führt am Sonnabend, 30. März, nach Bochum. Zum Schluss wurden noch drei Ausgaben des Buches „Die kleine HSV-Geschichte“ verlost, an dem der Fanclub maßgeblich mitgearbeitet hatte.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir