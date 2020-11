In der Grundschule Seefeld: Blutspende ohne die Feuerwehr

Seefeld Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist alleiniger Ausrichter der Blutspende am Dienstag, 24. November, in Seefeld. Die Ortswehr tritt ausnahmsweise nicht als Veranstalter auf, weil sie wegen der Corona-Pandemie keine Dienste ableisten darf, wie die Brandschützer-Sprecherin Anna Lena Albertzard sagt. Die bekannten Helferinnen sind aber auch diesmal dabei. Treffpunkt ist von 16 bis 19.30 Uhr die Grundschule Seefeld, weil dort die Abstandsregeln besser eingehalten werden können als im Feuerwehrhaus. Statt des sonst im November üblichen Grünkohls gibt es für jeden Spender ein kleines Geschenk. Zutritt ist nur mit Maske erlaubt, es gilt das DRK-Hygienekonzept. Das Deutsche Rote Kreuz betont, dass gerade in Corona-Zeiten besonders viele Blutspenden gebraucht werden.

Beschreibungen des Ablaufs der Spende und des Hygienekonzepts im Internet unter www.blutspende-leben.de