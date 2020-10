Kita in Seefeld: Traumland öffnet zu kurz

Oldenburg

Gewerkschaft in Erklärungsnot Bei „Verdi“ in Oldenburg wird auch am Feiertag geputzt

Eine Fensterputzfirma war am Tag der Deutschen Einheit ausgerechnet am Gebäude der Dienstleistungsgewerkschaft „Verdi“ in Oldenburg tätig. Die zieht jedoch gerade regelmäßig wegen Sonntagsarbeit vor Gericht.