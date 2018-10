Landfrauen fahren ins Casablanca

Seefeld Der Landfrauenverein Seefeld besucht am Donnerstag, 1. November, das Casablanca-Kino in Oldenburg. Dort ist der Film „Solange ich atme“ zu sehen. Der Bus fährt um 8 Uhr am Sportplatz in Seefeld ab. Nach einem gemeinsamen Frühstück in Oldenburg gehen die Landfrauen bummeln, ehe sie sich alle im Kino wiedersehen. Einige Plätze sind noch frei, auch Nichtmitglieder dürfen mitfahren, teilt die Vorsitzende Heike Barre mit, die unter Telefon 04734/593 Anmeldungen annimmt. Das Gesamtpaket kostet 40 Euro.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir