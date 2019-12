Landfrauen im Krimi-Theater

Seefeld Der Landfrauenverein Seefeld nimmt schon jetzt Anmeldungen für zwei Fahrten im neuen Jahr an.

• Am Mittwoch, 12. Februar, geht‘s zum Eisstockschießen nach Brake. Der Bus fährt um 15.30 Uhr am Sportplatz ab, die Teilnahme kostet 15 Euro.

• Und am Freitag, 21. Februar, ist das Bremer Kriminaltheater Ziel einer Busfahrt, die um 16 Uhr am Sportplatz beginnt. Nach einem Besuch im spanischen Restaurant „Comodó“ sehen die Teilnehmer das Stück „Totenfrau“ nach dem Thriller von Bernhard Aichner. Gäste und Ehemänner dürfen mitfahren; die Tour kostet 60 Euro.

Anmeldungen sind jeweils bis zum 3. Januar möglich durch Einzahlen auf das Fahrenkonto des Landfrauenvereins oder durch einen Anruf bei Gabriele Ackermann unter Telefon 04734/1347.