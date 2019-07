Landfrauen radeln nach Langwarden

Seefeld Der Landfrauenverein Seefeld unternimmt am Mittwoch, 7. August, eine Radtour nach Langwarden. Erstes Ziel ist das Melkhus der Deichschäferei Plümer in Feldhausen, teilt die Vorsitzende Heike Barre mit. Dort stärken sich die Landfrauen für ihren Spaziergang auf dem Naturerlebnispfad Langwarder Groden. Auf dem Rad geht es weiter zur Langwarder Kirche, wo Annegret Martens eine Führung vorbereitet hat. Nach einem Besuch im Tee- und Weinkontor treten die Landfrauen die Heimfahrt an, die mit einem gemütlichen Beisammensein bei Wurst und mehr zu Ende geht. Wer sich die Radtour nicht zutraut, kann auch mit dem Auto fahren. Dafür bittet Heike Barre bis Dienstag, 6. August, um Anmeldungen unter Telefon 04734/593.