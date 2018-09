Landfrauen starten in die Saison

Seefeld Der Landfrauenverein Seefeld startet an diesem Mittwoch, 19. September, in seine neue Saison. Selbstverständlich geht es los mit dem Schnupperabend, der inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden ist. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus Seefeld an der Hauptstraße 41; Die Mitglieder sind aufgefordert, Frauen mitzubringen, die den Verein kennenlernen möchten; außerdem sollen sie etwas zum Abendbrotbuffet beisteuern. An den gemütlichen Teil schließt sich ein Vortrag der Diplom-Sozialpädagogin Elisabeth Windhoff aus Reitland an. Unter dem Titel „Auf den Blickwinkel kommt es an“ erzählt sie, wie Menschen ihre Sichtweise auf das Leben positiv beeinflussen können. Dazu beantwortet sie gern Fragen.

