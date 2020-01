Landfrauen: Markt und Frühstück

Seefeld Der erste Landfrauenmarkt in diesem Jahr findet am Sonntag, 2. Februar, an der Seefelder Mühle statt. Von 10 bis 16 Uhr bieten etwa 15 Stände regionale Erzeugnisse an – von frisch gebackenem Schwarzbrot bis zu heißer Suppe. Aus den Erzeugnissen wird das Frühstücksbuffet im Mühlencafé bestückt, für das das Mühlenbüro unter Telefon 04734/1236 Anmeldungen annimmt. Zudem bieten die freiwilligen Müller Mühlenführungen an.