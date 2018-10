Seefeld Claudia Reuter vom Weidenzentrum Wurster Nordseeküste bietet am Sonnabend, 3. November, ein Seminar zur Gestaltung von Lichtobjekten in der Seefelder Mühle an. Von 10 bis 16 Uhr werden die Stücke geflochten, die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro plus Kosten für Weidenmaterial. Anmeldungen unter Telefon 04734/1236.

