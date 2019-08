Männer boßeln gegen Frauen

Seefeld Der Klootschießer- und Boßelverein Seefeld veranstaltet am Sonntag, 31. August, einen internen Wettkampf Männer gegen Frauen. Dazu sind alle Mitglieder samt Lebenspartnern willkommen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Abwurf bei Padekens Weg in Osterseefeld. Nach dem Wettstreit grillen die Teilnehmer ab 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus; dafür wird ein Kostenbeitrag eingesammelt. Anmeldungen nimmt Familie Hochheiden bis Donnerstag, 15. August, unter Telefon 04734/630 an.