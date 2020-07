Markt mit heimischen Produkten

Seefeld Vier Mal ist er ausgefallen, jetzt findet er endlich wieder statt: der Landfrauenmarkt an der Seefelder Mühle. Termin ist wie immer der erste Sonntag im Monat, also diesmal der 5. Juli. Von 10 bis 16 Uhr bieten Betriebe aus der Region ihre Erzeugnisse an – selbstverständlich mit den üblichen Abstandsregeln, teilt das Mühlen-Team mit. Abgehalten werden darf der Markt, weil die Gemeinde ihn als Wochenmarkt eingestuft hat. Die Gäste müssen beim Betreten des Geländes einen Mund-Nasen-Schutz tragen; in der Mühle gibt es keine Stände. Anmeldungen für das Frühstück nimmt das Mühlen-Team unter Telefon 04734/ 1236 an.