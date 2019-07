Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht

Seefeld In der Nacht vom Freitag, 12. Juli, auf Samstag, 13. Juli, zwischen 23 und 5 Uhr haben unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Seefelderschaart in Seefeld ausgenutzt, um in deren Abstellraum einzusteigen. Die Täter schlugen die Verglasung einer Nebeneingangstür zu dem Abstellraum ein. Anschließend stahlen sie das darin abgestellte Motorrad des Herstellers BMW S1000 RR (Farben: grau, rosa, schwarz). Gegen 5 Uhr am Samstag bemerkte der Geschädigte den Diebstahl. Der Gesamtschaden wird auf 14 100 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/9981-0 oder bei der Polizei Stadland unter Telefon 04732/389 zu melden.