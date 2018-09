Mühle will Zuschuss für Personal

Seefeld Das Kulturzentrum Seefelder Mühle beantragt bei der Gemeinde Stadland einen Zuschuss von 10 000 Euro pro Jahr zu seinen Personalkosten. Dieses Geld soll ab 1. Januar 2019 fließen. Über den Antrag trifft der Finanzausschuss des Gemeinderates an diesem Donnerstag ab 16.30 Uhr in seiner öffentlichen Sitzung im Rathaus eine Vorentscheidung. Beim Landkreis beantragt die Mühle einen Personalkostenzuschuss von 20 000 Euro. Ein weiteres Thema der Sitzung ist eine mögliche Beteiligung der Gemeinde an der EWE Netz GmbH.

