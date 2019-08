Regionale Erzeugnisse im Angebot

Seefeld Erzeugnisse aus der Region bieten die 15 Stände an, die am Sonntag, 4. August, beim Landfrauenmarkt an der Seefelder Mühle vertreten sind. Sie öffnen von 10 bis 16 Uhr, teilt die Cafe´-Leiterin Anke Coldewey mit. Im Mühlenladen gibt es das von den Café-Frauen gebackene Schwarzbrot, in der Mühle Sommerwein, heiße und kalte Suppen sowie Würstchen. Im Mühlencafé steht wieder das Frühstücksbuffet mit Erzeugnissen von den einzelnen Ständen bereit. Wer keinen Platz beim Buffet kommt, muss sich nicht ärgern, weil das Mühlencafé jetzt an jedem Sonntag Frühstück anbietet. Zudem bieten die freiwilligen Müller Führungen durch das technische Denkmal Seefelder Mühle an.