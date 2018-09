Rübesamen nimmt Rathaus in Schutz

Seefeld Dass der von der Gemeinde angebotene Hol- und Bringdienst für Patienten aus Seefeld nicht zustande gekommen ist, liegt daran, dass sich weder Fahrer noch Patienten bei der Gemeindeverwaltung gemeldet haben. Darauf hat Bürgermeister Klaus Rübesamen am Mittwoch in einer Stellungnahme zu dem NWZ-Artikel über die medizinische Versorgung in Stadland hingewiesen. Die Bürger hätten dies untereinander geregelt, ohne die Verwaltung einzubeziehen. Auch die Befürchtung von Markus Dollerschell, Sprecher der Vereinsgemeinschaft Seefeld, der geplante Bürgerbus werde für die Patienten nicht oft genug fahren, sei nicht zutreffend, sagte Rübesamen. Das könne bei der Planung der Fahrtzeiten geregelt werden.

