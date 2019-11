Schadstoffmobil ist unterwegs

Seefeld /Schwei Das Schadstoffmobil der GIB-Entsorgung ist an diesem Mittwoch, 13. November, zum letzten Mal in diesem Jahr in der mittleren Wesermarsch unterwegs. Von 14.40 bis 15 Uhr hält es am Sportplatz Seefeld und von 15.30 bis 15.50 Uhr am Parkstreifen Bahnhofstraße in Schwei. Angenommen werden giftige, brennbare oder ätzende Stoffe wie Abfluss- und Backofenreiniger, Chemikalien, Düngemittel, Klebstoffe, Lacke und Lösemittel.