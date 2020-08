Seefelder Mühle: Manchmal kommt die Poesie auf Socken

Seefeld Wenn der Hambacher Forst auf den Feminismus trifft, die Transsibirische Eisenbahn auf Aprikosenmarmelade und Corona auf Faltenmittel – dann sind wieder Poetry-Slammer unterwegs.

Drei von ihnen – Janina Mau, Eva Matz und Conni Fauck aus Bremen – sind an der Seefelder Mühle und im Müllerhaus aufgetreten, um ihr Publikum zu unterhalten. Wie es sich für Poetry-Slammer gehört, mit selbst geschriebenen Texten.

Wie im Wohnzimmer

Die 14 Zuschauer begaben sich dabei – in zwei Gruppen aufgeteilt – von einem Vortragsort zum anderen. Den Anfang machte Eva Matz hinter der Mühle. Dort hatte sie einen kleinen Teppich ausgebreitet, eine Grünpflanze aufgestellt und trug – Schuhe ausgezogen – in Socken vor.

Der Text „Hambi stinkt“, eine lapidar hingeworfene Äußerung eines Freundes, der einen Besetzer des Hambacher Forstes aufgenommen hatte, war Anlass zur Betrachtung, ob es wichtiger ist, gut zu riechen, oder sich für die Gesellschaft zu engagieren.

Aus einem Text zum Feminismus wurde einer zum Patriarchat. „Du bist ein Mädchen, ein Spruch in der Kindheit, der noch Jahre später wie eine Nadel ins Fleisch sticht“, sinniert Eva Matz. Sie spricht von der Angst im Alltag und von errichteten Mauern. „Ich will nicht laut werden müssen, um gehört zu werden“, ruft sie den Männern zu.

Janina Mau hat das Fernweh gepackt. Sie spricht über ihre Erinnerungen an eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn. Gerüche in- und außerhalb des Zuges, verfallene, aber dennoch bewohnte Häuser und überall Textilien mit Printmotiven. „ Und dann ist da noch die Aprikosenmarmelade, deren süßer Nachgeschmack immer wieder Erinnerungen hervorruft, vor allem an Kirgistan.

In der Geschichte vom kleinen Zauder geht es um die Überwindung von Angst. Angst vor allem und wenig Zutrauen zu sich selbst. Es klingt wie eine Parabel, in der sich doch einige der Zuhörer wiederfinden. Vielleicht sollte jeder einmal anders herum denken und damit den Bann der Angst brechen.

Corona leert das Leben

Conni Fauck ist Krankenschwester und hat während Corona viel erlebt. Da ist beispielsweise Hans, 83 Jahre alt. Er hat 60 Jahre mit seiner Frau Käthe verbracht. Jetzt ist sie gestorben, und der Pflegedienst hat angeordnet, dass sie abgeholt wird. Doch Hans darf sich nicht mehr von ihr verabschieden, wegen der Ansteckungsgefahr. Und Hans leidet; es zieht ihm den Boden unter den Füßen weg.

Das Leben ist leer, genau wie der Kühlschrank. Denn um alles hat sich Käthe gekümmert. Jetzt ist niemand mehr da.

Beeindruckende Texte mit Tiefgang und Nachklang hörten die Gäste an diesem Vormittag. Schade, dass es nur so wenige Zuhörer waren.