Seefeld In die Welt der Fabelwesen, Könige und Helden führen im Februar drei Veranstaltungen der Seefelder Mühle. Denn das Kulturzentrum bietet einen Monat voller Märchen.

Den Auftakt zur „Es war einmal“-Aktion machen am Sonntag, 16. Februar, Birte Bernstein und Elske Thaden mit einem Märchenkonzert. Ab 16 Uhr erwecken sie keltische Geschichten zum Leben, in denen mächtige Könige, starke Frauen, verdammte Seelen und geheimnisvolle Zauberwesen aneinander geraten. Die Erzählkünstlerin Birte Bernstein schildert frei und lebendig, dazu spielt Elske Thaden die Violine.

Die Eintrittskarte kostet 12 Euro.

Vegetarisch oder mit Krabben? Diese Frage stellt sich am Sonnabend, 22. Februar, beim Märchenhaften Menü, zu dem das Mühlencafé und Hans Meinen einladen. Ab 19 Uhr erzählt Hans Meinen neue und ältere Geschichten, dazu gibt es Feta-Spieße in Honig-Chili-Nusskruste, Krabbencocktail – alternativ: Eiersalat –, Rote Ingwer-Linsen-Suppe, Feldsalat mit Granatapfelkernen, Steckrüben-Schnitzelchen in Haselnuss-Petersilien-Panade mit Nudeln in Roquefort-Weißwein-Soße und Spaghetticreme als Dessert. Kostenpunkt: 30 Euro.

Märchen aus Tausendundeiner Nacht erzählt Christel Bücksteeg am Sonnabend, 29. Februar, ab 19 Uhr. Sie ist Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft. Eintritt: 10 Euro.

• Reservierungen bei der Seefelder Mühle, Telefon 04734/1236 oder kulturzentrum@seefelder-muehle.de.