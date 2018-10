Seminar zu Naturkosmetik

Seefeld Mit einem Seminar zum Thema Naturkosmetik setzt die Seefelder Mühle ihr Jahresprojekt „Gutes Morgen, Stadland!“ fort. Treffpunkt ist am Freitag, 2. November, von 16 bis 20.15 Uhr das Müllerhaus an der Mühle, wo Angelika Michaelis aus Ovelgönne zeigt, wie aus pflanzlichen Inhaltsstoffen Cremes und Lotionen entstehen. Hergestellt werden eine Handcreme, eine Feuchtigkeitslotion und eine Gesichtspflege. Die Teilnehmergebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen unter Telefon 04734/1236 oder per Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.

