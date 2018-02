Seefeld Nach der kurzen Winterpause im Januar veranstaltet die Seefelder Mühle an diesem Sonntag den ersten Landfrauenmarkt in diesem Jahr. Mehr als 15 Direktvermarkter aus der Region präsentieren ihre Erzeugnisse – von Käse und Wurst über Honig und Senf bis zu Fisch und Waren aus fairem Handel. Sie verkaufen von 10 bis 16 Uhr und bestücken das Frühstücksbuffet im Mühlencafé. Erstmals verzichten die Standbetreiber auf Plastik. Kunden müssen also eigene Behältnisse mitbringen.

