SPD-Ortsvereine bitten zum Kohl

Seefeld Die drei SPD-Ortsvereine Butjadingen, Stadland und Jade laden ihre Mitglieder und Freunde zum gemeinsamen Grünkohl-Essen ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 10. Februar, 11Uhr, die Landgaststätte Seefelder Schaart in Seefeld. Anmeldungen nehmen bis Donnerstag, 7. Februar, die drei Ortsvereins-Vorsitzenden an: Udo Schmitz (Stadland), Telefon 0157/

713 63 856 und E-Mail udo.schmitz@anwalt-rotter-see.de, Carl Felix Frerich (Butjadingen), Telefon 0151/652 78 087 und E-Mail cffrerich@gmx.de, oder an Nadja Varenkamp (Jade), Telefon 0163/166 70 20 und E-Mail n.varenkamp@gmx.de.

