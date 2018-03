Ulbrich spendet zum 50. Mal

Seefeld Egon Ulbrich hat am Dienstag zum 50. Mal Blut gespendet. Die Gelegenheit dazu bot ihm die Veranstaltung der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Als Dankeschön überreichte ihm Ortsbrandmeister Stephan Hennings ein Geschenk. Mit dem Ergebnis der Blutspende ist die Feuerwehr sehr zufrieden, teilt die Pressewartin Anna Lena Albertzard mit. Insgesamt 83 Spender besuchten das Feuerwehrhaus, darunter 5 Erstspender. Sie durften sich anschließend an einem reichhaltigen Buffet stärken, das die Partnerinnen der Feuerwehrleute und viele Helferinnen aus dem Dorf bestückt hatten. Die nächste Blutspende ist für Montag, 18. Juni, geplant. Dann lockt ein Grill-Buffet.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir