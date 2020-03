Unfallschwerpunkt: Schneller Sicherheit fürs Seefelder Schaart

Seefeld Sollte die Kreistagssitzung an diesem Montag ab 16.30 Uhr nicht noch kurzfristig wegen des Corona-Virus abgesagt werden, wird sie mit einem brisanten Thema starten: dem Unfallschwerpunkt Seefelder Schaart. Die Bürgerinitiative will den Druck für eine schnelle Lösung erhöhen.

Das sagt die Sprecherin Monique Sommer, die allerdings selbst nicht dabei sein wird. Die Mitglieder wollen zunächst vor dem Kreishaus mit Plakaten für ihr Anliegen werben und es dann in der Bürgerfragestunde zur Sprache bringen. Manuela Straupe soll sich im Namen der Bürgerinitiative Unfallschwerpunkt Seefelder Schaart äußern.

Die mittlerweile auf 35 Mitglieder angewachsene Initiative fordert so bald wie möglich eine provisorische Regelung auf der Seefelder Straße, die mögliche Suizid-Raser verlässlich ausbremst, ehe sie vor die Wand der Landgaststätte prallen und dabei womöglich Unbeteiligte schädigen.

Derzeit sind einige Big-Packs vor der Gaststätte aufgestellt, doch sie werden vermutlich abgeräumt, sobald die Reparatur der erheblichen Schäden der Suizid-Fahrt vom 28. Februar beginnt, fürchtet Monique Sommer. Die 42-jährige Hausfrau und Mutter von vier Kindern erkennt an, dass alle zuständigen Behörden mit Hochdruck an der schnellstmöglichen Lösung arbeiten. Aber schnellstmöglich heiße: Baubeginn frühestens im Herbst 2021 – und das sei zu spät. Auch angesichts der erheblichen psychischen Probleme, die diese Suizid-Fahrten – die jüngste war die fünfte – bei den Ersthelfern verursachen, dürfe nicht so lange gewartet werden. Deshalb hat die Initiative am vergangenen Dienstag spontan Unterschriftenlisten ausgelegt, in denen Bürger die Forderung nach rascher Abhilfe unterstützen können. Sie liegen aus in Seefeld bei Nah und Gut, in der Genossenschaft und im Mühlenladen, in Schwei in der Dorfbäckerei, der Tankstelle und der Arztpraxis sowie im Markant-Markt Abbehausen. An diesem Montagmorgen sollen sie eingesammelt und am Nachmittag im Kreistag übergeben werden.

• Wie ein Mitglied der Initiative herausgefunden hat. wird die Seefelder Straße mittlerweile bundesweit in sogenannten Suizid-Foren empfohlen. Auch deshalb sei rasche Abhilfe erforderlich.