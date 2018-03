Seefeld Weben auf Nagelbrettern bietet die Vareler Webmeisterin Adelheid Kräling-Sieländer wieder am Sonnabend, 7. April, an. Treffpunkt ist von 14 bis 17 Uhr das Müllerhaus an der Seefelder Mühle, die Teilnehmergebühr beträgt 10 Euro. Anmeldungen im Mühlenbüro: Telefon 04734/1236 oder kulturzentrum@seefelder-muehle.de.

