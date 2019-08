Weiter warten auf Bauland

Seefeld Wer im künftigen Baugebiet in der Seefelder Ortsmitte sein Haus errichten möchte, muss sich noch länger in Geduld fassen. Grund: Der Oberkirchenrat in Oldenburg sieht den von der Kirchengemeinde Seefeld und der politischen Gemeinde Stadland vereinbarten Verkauf von knapp 2 Hektar Bauland nicht gern und hätte lieber, wie in ähnlichen Fällen, einen Landtausch. Das sagte Robby Müller vom Bauamt am Donnerstag im Infrastrukturausschuss des Rates auf Anfrage des CDU-Ratsherrn Wolfgang Fritz. Die Gemeinde habe schon ein Angebot für eine Tauschfläche, aber die neue Vorgehensweise werde umständlicher und teurer.

