Stadland Die Zukunft der ärztlichen Versorgung macht den Stadlandern Angst. Das zeigt die überwältigende Resonanz auf die Unterschriften-Aktion, die die Gemeinde beim Neujahrsempfang mit Ehrung der der Menschen des Jahres am 9. Februar gestartet hat: In weniger als einer Woche kamen mehr als 1000 Unterschriften zusammen.

Aktion läuft weiter

Bürgermeister Klaus Rübesamen hat diese Unterschriftenlisten jetzt im Rathaus spontan an Helmut Scherbeitz überreicht, den Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Spontan deshalb, weil Scherbeitz zu einem von der SPD-Landtagsabgeordneten Karin Logemann, Berne, arrangierten Gespräch gekommen war und weil die Unterschriften-Aktion keineswegs abgeschlossen ist: Sie läuft bis Anfang März weiter.

Ziel der Aktion ist es, die hausärztliche Versorgung zu erhalten und die Fördergebietsgrenzen zu verändern. Anlass ist die Schließung der Arztpraxis von Peter Malinowski in Seefeld mit Wirkung zum 16. März. Die Ansiedlung eines derzeit in Bayern praktizierenden Nachfolgers war gescheitert, weil die Kassenärztliche Vereinigung sie nach den derzeitigen Richtlinien nicht fördern darf. Denn Stadland wird von der KV zur südlichen Wesermarsch gerechnet, in der es wegen der Oldenburg-Nähe keinen Ärztemangel gibt, weshalb es – anders als in Nordenham und Butjadingen – für Ansiedlungen keine Zuschüsse gibt.

Dringender Bedarf

Allerdings zeichne sich auf den zweiten Blick nicht nur in Stadland, sondern auch in Brake dringender Handlungsbedarf an, sagte Scherbeitz in dem Gespräch, an dem neben Klaus Rübesamen und Karin Logemann auch der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth teilnahm. Die ebenfalls eingeladene Butjadinger Bürgermeisterin Ina Korter sagte wegen eines anderen Termins ab.

In Nordenham und Butjadingen sei die ärztliche Versorgung schlecht, weshalb die KV dort Ansiedlungen mit Geld unterstützt, erläuterte Scherbeitz.

Wie Karin Logemann aus dem Gespräch mitteilt, ging es bei dem Treffen im Rathaus um zwei Fragen: Was kann kurzfristig getan werden? Und an welchen Schrauben könnte mittel- und langfristig gedreht werden.

Kurzfristig müsse den in Stadland praktizierenden Ärzten ermöglicht werden, mehr Patienten aufzunehmen. Dazu seien Sonderregelungen für die Budgetierung der Stadlander Hausärzte erforderlich, damit diese die Mehrarbeit auch abrechnen könnten. Das erfordere aber eine Sonderregelung, für die sich Karin Logemann jetzt einsetzen will. Damit könnten eventuell auch erweiterte Öffnungszeiten der Praxen einhergehen.

Mittelfristig müsse es den Ärzten schmackhafter gemacht werden, auf dem Land zu praktizieren. Es müsse darüber nachgedacht werden, Medizinern die Möglichkeit einer Zweigstelle einzuräumen.

Langfristig sei es sicher eine große Hilfe, dass der neue Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) die Studienkapazitäten für Medizin aufstocke. „Wir brauchen dringend mehr Mediziner“, betonte Karin Logemann. Wie diese jungen Menschen dann dazu gebracht werden könnten, sich für eine Tätigkeit im ländlichen Raum zu begeistern, sei eine weitere Herausforderung, bei der auch die Krankenhäuser helfen könnten, indem sie Assistenzärzte mit dem Landarzt-Leben bekannt machen.

Ein Thema sei auch die Ansiedlung von Gemeinschaftspraxen, deren Betrieb Vorteile für Teilzeit-Ärzte biete.