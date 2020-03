Bernhold gegen Abberufung

Stadland Prominente Unterstützung für die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Stadland, Ilona Fritz: Ursula Bernhold, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Wesermarsch, legt ein gutes Wort für sie ein.

An diesem Donnerstag, 5. März, will der Gemeinderat in seiner um 19 Uhr im Rathaus beginnenden öffentlichen Sitzung über die von Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) beantragte Abberufung der Beauftragten entscheiden.

„Geben Sie ihr die Chance, diese Aufgabe weiter auszuüben“, appelliert Ursula Bernhold in ihrem an den Ratsvorsitzenden Torben Hafeneger (SPD) gerichteten Schreiben. „Gleichstellung hat mit Wandel, mit Veränderung zu tun, und das ist nicht immer einfach für die Beteiligten. Das ändert sich, je länger die Zusammenarbeit währt und konkrete Ergebnisse zu sehen sind. Auch ich hatte und habe mit Widerständen zu kämpfen.“