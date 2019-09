Biosphärenreservat im Rat

Stadland Beteiligt sich die Gemeinde am Aufbau eines Biosphärenreservats? Auch über diese Frage stimmt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 5. September, ab 19 Uhr im Rathaus ab. Weitere Themen der umfangreichen Tagesordnung sind die CDU-Anträge auf sofortige Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung und Aufstellung eines Bebauungsplans für ein weiteres Gewerbegebiet in Schweierfeld sowie Anbauten an Feuerwehr und Grundschule in Rodenkirchen.