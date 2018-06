Bürgerbus: Endspurt für Umfrage

Stadland Höchste Eisenbahn für den Bürgerbus: Nur noch bis Freitag, 8. Juni, können die Stadlander den Fragebogen zu diesem Thema ausgefüllt abgeben. Daran erinnert Ute Nordhausen von der Bürger- und Touristikinformation im Rathaus. Die Befragung aller Haushalte hatte am vorvergangenen Sonntag begonnen; Ziel ist es, den Bedarf für ein solches Angebot zu ermitteln. „Je mehr ausgefüllte Fragebögen abgegeben werden, desto fundierter kann die Analyse ausfallen“, betont Ute Nordhausen. Abgabestellen sind das Rathaus, die Kindertagesstätte Firlefanz Kleinensiel, das Geschäft Nah und Gut in Seefeld sowie die Fleischerei Wiese in Schwei. An diesen Stellen gibt es auch weitere Fragebögen. Weitere Auskünfte gibt Ute Nordhausen unter Telefon 04732/8989.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir