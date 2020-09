Einstimmig für den Lärm-Plan

Stadland Einstimmig hat der Infrastrukturausschuss des Rates den Lärmaktionsplan genehmigt. Gut vier Wochen lang hatte das 16-seitige Programm im Mai und Juni im Rathaus öffentlich ausgelegen; die Anregungen brachten nur wenige Veränderungen. So ist jetzt auch Havendorfersande – es liegt in Hörweite der Tunneltrasse im Zuge der B 437 – berücksichtigt. Der Lärmaktionsplan ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde; dabei geht es um Verkehrslärm, der an den Bundesstraßen 212 und 437 auftritt. Betroffen ist eine Fläche von 8,3 Quadratkilometern, auf der etwa 100 Bürger wohnen, hat das Lärmkontor in Hamburg ausgerechnet, das den Plan erstellt hat. Einen Rechtsanspruch auf Abhilfe gibt es nicht. So können die Betroffenen nur hoffen, dass bei sowieso fälligen Arbeiten leiser Asphalt verbaut wird und an einigen Stellen Lärmschutzwälle aufgeschüttet werden.