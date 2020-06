Feuerwehrplan fortschreiben

Stadland Der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Stadland wird fortgeschrieben. Dafür hat sich mit großer Mehrheit der Feuerwehrausschuss des Rates ausgesprochen. Mit nein stimmte lediglich Andrea Arens (Grüne), weil es noch zu früh für eine solche Initiative sei. Der derzeitige Feuerwehrbedarfsplan ist erst seit drei Jahren in Kraft und soll nach fünf Jahren fortgeschrieben werden; das hatten die Feuerwehren der Gemeinde beantragt. CDU-Fraktionschef Günter Busch sprach sich dafür aus, Kosten zu sparen, indem nur neuer Bedarf aufgeführt wird; seit der aufwendigen Erstellung des ersten Feuerwehrbedarfsplanes habe sich ja nicht so viel verändert. Die Arbeit soll, wie 2017, an ein Fachbüro vergeben werden.

